(Agenzia Vista) Roma, 1 novembre 2021 "Delusione per il fatto che Russia e Cina non si sono presentati per prendere impegni contro i cambiamenti climatici. Io stesso l'ho trovato deludente. Ma abbiamo stretto grandi accordi sul finanziamento all'industria del carbone" così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla conferenza stampa di chiusura del G20 a Roma. / YouTube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev