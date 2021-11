(Agenzia Vista) Roma, 1 novembre 2021 «Vorrei ringraziare agli italiani per il G20 e per la loro ospitalità. Complimenti al presidente Draghi che ha fatto un grandissimo lavoro in un anno difficile segnato da grandi sfide globali». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla conferenza stampa di chiusura del G20 a Roma. / YouTube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev