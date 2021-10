Scontri no Green pass a Roma, Castellino e Fiore restano in carcere

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 16:17

Giuliano Castellino e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova arrestati per l'irruzione nella sede della Cgil il 9 ottobre scorso durante il corteo No Green pass, restano in carcere. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Roma respingendo le istanze di scarcerazione presentate dagli avvocati. Ribadito il carcere anche per Salvatore Lubrano e Pamela Testa. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza.

