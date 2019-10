Fiumicino, circa 100 voli cancellati per lo sciopero: limitati i disagi

Sono circa 100 i voli in partenza dall'aeroporto di Fiumicino cancellati nella giornata odierna da varie compagnie aeree, che hanno peraltro provveduto a darne tempestivamente informazione già nei giorni scorsi ai passeggeri così da evitarne i disagi, a causa di una serie di scioperi che interessano oggi anche il settore del trasporto aereo. Al momento, non si registrano quindi situazioni di stress nello scalo dove la situazione appare fluida.

LEGGI ANCHE Sciopero 25 ottobre, dagli asili agli autobus: il venerdì nero di Roma

Da parte sua, la società di gestione Aeroporti di Roma ha comunque provveduto a predisporre preventivamente una speciale task force con proprio personale di terra pronto, al bisogno, ad assistere i viaggiatori qualora se ne ravveda la necessità. Per quanto riguarda i vettori battenti bandiera estera, sono 17 i voli soppressi. Sei è il numero delle cancellazioni operate da Easyjet di cui una per Nantes, Londra Gatwick, Tolosa, Bristol, Lione e Parigi. Due i voli soppressi da Lufthansa, così come da Air France, rispettivamente per Francoforte, Lione e Parigi. Uno ciascuno i voli cancellati da Sas per Copenaghen; Iberia per Madrid; Swiss per Zurigo; British Airways per Londra Heatrow; Aeroflot per Mosca e Wizzair per Varsavia. Alitalia è stata invece costretta a cancellare 240 voli sull'intera rete, di cui 150 nazionali e 90 internazionali di medio raggio.

LEGGI ANCHE FS Italiane: sciopero 24-25 ottobre, Frecce regolari

Previste due fasce di garanzia di 3 ore ciascuna: la prima, cominciata alle 7 e conclusa alle 10; la seconda questa sera dalle 18 alle 21. La compagnia ha contestualmente attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali e la possibilità di modificare gratuitamente le prenotazioni. Alitalia invita comunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA