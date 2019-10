Roma, Raggi: lezioni più tardi per alleggerire il traffico nelle ore di punta

Ritardare l'inizio delle lezioni contro il traffico dell'ora di punta. È l'idea lanciata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a un evento del quotidiano Il Tempo.

Sciopero 25 ottobre 2019, Roma a rischio paralisi: coinvolti Atac, Ama, scuole e musei

«Far iniziare le lezioni universitarie a Roma un po' più tardi per alleggerire il traffico nelle ora di punta. Perché devono iniziare alle 8? Noi vorremmo perseguire questa idea dal prossimo semestre», ha spiegato Raggi. «Per smaltire il traffico nelle ore di punta, stiamo lavorando insieme alle Università capitoline per spostare l'orario di inizio lezioni più tardi rispetto all'apertura delle scuole o degli uffici. Credo possa essere uno strumento in più per abbattere il traffico cittadino».

«Io credo che la metro C debba arrivare fino a Saxa Rubra. Ieri ho incassato il parere positivo del Mit per cui ci siederemo a un tavolo e inizieremo a parlare dei fondi», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA