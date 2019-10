Sciopero 25 ottobre 2019, Roma a rischio paralisi: coinvolti Atac, Ama, scuole e musei

Lo sciopero generale di domani venerdì 25 ottobre minaccia di mettere Roma in ginocchio. È previsto per l'intera giornata e riguarda tutte le municipalizzate della Capitale: a rischio la raccolta dei rifiuti, le pulizie nelle scuole, le mense, le corse di bus e metro (solo in questo caso lo stop sarà dalle 20 alla mezzanotte, anziché di 24 ore). Lo stop si somma allo sciopero generale nazionale convocato dai sindacati SGB (Sindacato Generale di Base) e CUB (Confederazione Unitaria di Base) che riguarda tutti i trasporti, treni e aerei compresi (dalle 21 di giovedì alle 21 del giorno dopo).

Sciopero, i sindacati a Raggi: «Niente tregua» E lei sabato vede Conte

TRASPORTI

Bus, metro, tram e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle sono a rischio stop a fine giornata, dalle 20 alle 24. Idem per i mezzi Roma Tpl.

RIFIUTI E PULIZIA STRADE

Il servizio di raccolta è assicurato solo nelle fasce di garanzia (dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17,30 alle 20) e solo davanti a ospedali, scuole e monumenti di pregio.

SCUOLE E MUSEI A RISCHIO CHIUSURA

Scuole e musei sono a rischio chiusura per il possibile sciopero per l'intera giornata del personale che si occupa dei servizi di pulizia e sorveglianza. Riguarda nidi, scuole primarie e secondarie e università.

FARMACIE COMUNALI

Le farmacie comunali sono a rischio chiusura per l'intera giornata.

I TRENI

Lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane inizia alle ore 21 di giovedì 24 ottobre e si protrae fino alle 21 di venerdì 25 ottobre. Saranno garantiti i treni regionali nelle fasce pendolari (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente.

