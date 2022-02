Domenica 13 Febbraio 2022, 07:41

«Correte c'è il cadavere di un uomo con le gambe tranciate di netto, a piazza San Giovanni di Dio dove passa il Tram 8». Nulla da fare per gli operatori del 118 arrivati con due ambulanze e allertati da un passante: davanti ai loro occhi c'era un corpo riverso a terra proprio a fianco ai binari. È accaduto venerdì sera verso le 22.30 nei pressi di via Circonvallazione Gianicolense. Intervenuti anche polizia e carabinieri. Il transito al tram è stato interrotto. Sul posto una volante del commissariato Trastevere, indagano gli agenti di San Paolo. Arti inferiori tranciati, ferite compatibili con un investimento hanno ipotizzato subito ad opera di un tram.



LE INDAGINI

Accertamenti sono ancora in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente mortale, difficile stabilire se si sia trattato di una manovra azzardata, se nel buio l'autista non abbia visto il pedone, se invece si sia trattato di un suicidio, oppure se l'uomo è inciampato e caduto. Di certo chi era alla guida del tram non si è accorto di nulla e non si è fermato tanto che sono scattate subito le ricerche del mezzo: rinvenuto in un deposito Atac sulla Prenestina, aveva tracce ematiche e brandelli di carne inequivocabili.

Dai primi rilievi sembra che l'uomo non si sia accorto di nulla, forse a causa del buio. Probabilmente la vittima era un senza fissa dimora ancora non è stato possibile chierirne l'identità.

Proprio quel tratto è stato da poco interessato da lavori che sono andati avanti per settimane, e sono partiti i primi di gennaio, anzi con la riapertura delle scuole: cantieri in ritardo rimandati ma ormai improcrastinabili hanno riguardato la pavimentazione delle corsie tranviarie di viale Trastevere e della circonvallazione Gianicolense, oltre al rifacimento dell'anello del capolinea, a Casaletto. La linea è stata sostituita in tutto il periodo di chiusura da bus navetta, al di fuori delle corsie riservate.



I PRECEDENTI

A febbraio di tre anni fa, era il 2019, due pedoni vennero investiti da un tram della linea 8 su viale Trastevere, all'altezza del civico 64. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. I due pedoni, un uomo e una donna, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso traumatico, al San Camillo e al Santo Spirito. Non erano in pericolo di vita. Il conducente del tram in seguito all'incidente accusò un malore. Anche allora fu necessario chiudere temporaneamente la strada per consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi. Il servizio tram parzialmente interrotto ed Atac predispose un servizio navetta da piazza Venezia e stazione Trastevere.

Nel 2004 venne travolta e ferita una 12enne, nel 2002 forse un altro barbone perse la vita in quello stesso punto. Il conducente del tram ha inutilmente cercato di fermare il convoglio. Quando si è accorto del pedone gli ha segnalato il pericolo nella speranza che l'uomo si spostasse ed ha immediatamente azionato i freni, ma era ormai troppo tardi. L'uomo è stato colpito in pieno e trascinato sotto le ruote anteriori del tram.

R.Tro.