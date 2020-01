Roma, termosifoni rotti nelle case popolari, nuova protesta dei residenti: bruciati cartoni in strada

Non si fermano le proteste degli abitanti delle case popolari del quartiere Casal Bruciato, a est di Roma. In via Tommaso Smith, i residenti lamentano ancora una volta la mancanza di riscaldamento. Secondo quanto si è appreso, a protestare al momento sono circa 25 persone che hanno bruciato dei cartoni. Sul posto la polizia.



