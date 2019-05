Roma, casa popolare a famiglia rom: tensione in strada a Casal Bruciato

Residenti ancora una volta in strada contro l'arrivo di rom nel quartiere, cui è stato assegnato una casa popolare. E accade ancora a Casal Bruciato (ieri la tensione a Torrenova), nella zona est di Roma. Il rischio è di una nuova Torre Maura con i residenti in assetto di protesta e i rom scortati dalle forze dell'ordine.

Da questa mattina poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia Locale sono in via Satta, dove al civico 20 è stato assegnato un alloggio popolare a una famiglia rom. Quattordici persone provenienti dal campo La Barbuta andranno ad abitare in un appartamento di 100 metri quadrati.

«I residenti del quartiere stamattina mi hanno chiamato per chiedermi supporto sull'onda di una anomala situazione in via Facchinetti - spiega all'Adnkronos Stefano Borrelli, esponente del coordinamento d'azione del IV municipio - dove si è riusciti a scongiurare una assegnazione, sempre a una famiglia rom. Sempre oggi, tra l'altro, la stessa cosa sta avvenendo a Casal de' Pazzi, ormai una consuetudine». «I quattordici rom che si sono visti assegnare la casa sono scortati da quaranta tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani - aggiunge Borrelli - Alla fine sono diventati come i parlamentari, anzi, hanno più scorta loro».

