Martedì 22 Novembre 2022, 09:02

Lo scorso marzo l'avevano detto scendendo in strada, esasperati e stufi, per le condizioni in cui furono costretti a trascorrere l'inverno: «qui c'è da fare la rivoluzione». E ieri la rivoluzione è partita di nuovo. Casal Bruciato, eccolo il nuovo inverno che si prospetta per oltre 200 famiglie che vivono tra via Cipriano Facchinetti e via di Casal Bruciato: freddo e gelo nelle case popolari perché i riscaldamenti non funzionano. Altro che ordinanze, rinvi, anticipi e poi accensioni. In questo angolo di Roma - periferia Est - le caldaie non funzionano. E non funzionano non solo da ieri, avvio ufficiale per l'accensione dei riscaldamenti. «Sono anni che va avanti così», sbottano i residenti che ieri pomeriggio sono tornati in strada. Scesi dai palazzi hanno dato via ad una protesta che ha chiamato sul posto anche gli agenti di polizia.

LA PROTESTA

Cassonetti ribaltati e traffico bloccato sotto il peso di una rabbia incontenibile per una condizione oggettivamente inaccettabile. Proprio perché non è di oggi o di ieri, il problema. Già lo scorso inverno tra questi lotti che contano più di dodici palazzine, gli impianti di riscaldamento non andavano. All'epoca la diagnosi fu questa: caldaie vecchie e pezzi rotti con la difficoltà di trovare adeguati pezzi di ricambio. Si andò avanti mettendoci una toppa «ma nulla in questi mesi è stato fatto», dice Nunzia. «Potevano sfruttare la primavera e poi l'estate e invece zero». Sul posto è arrivata una consigliera del IV Municipio anche se la gestione afferisce all'Enasarco. «Ci hanno detto che la caldaia funziona - continua Nunzia - ma non è vero perché i termosifoni non vanno, sono ghiacciati. Quindi se fosse vero che l'impianto va, lavora a vuoto». Stando a quanto riferiscono i tecnici il problema sarebbe delle condutture: la caldaia va ma non funzionano le tubature e dunque i termosifoni non si riscaldano. Oggi dovrebbe intervenire una squadra ma non è detto, considerata la mole dei palazzi e il numero degli appartamenti, che il malfunzionamento sia risolvibili in tempi brevi. «Vivere qui è peggio di stare in un campo nomade - conclude Nunzia - siamo pieni di topi per una serie di lavori che non hanno ultimato e zone lasciate nel degrado, le buche nei cortili che i residenti anziani ci cadono un giorno si e l'altro pure, è una situazione da terzo mondo e quindi stiamo qui a protestare». Le agitazioni sono state contenute, la rabbia è stata dosata e, traffico a parte nell'ora del rientro, non ci sono stati disordini. Ma è chiaro che una porzione importante di residenti ha ormai perso il controllo. «Paghiamo regolarmente gli affitti - aggiunge Simona - siamo in regola e provvediamo anche da noi a quelle migliorie o piccoli lavori che si rendono necessari, cosa abbiamo in cambio? La sciatteria e l'incuranza, non siamo bestie».

STESSI PROBLEMI

Lo scorso inverno da quelle case molti anziani furono costretti a uscire, rifugiarsi da amici e parenti proprio perché i riscaldamenti non funzionavano o andavano in blocco costantemente. Persone in difficoltà, molte delle quali vivono nel modo più dignitoso possibile con una magra pensione. «Siamo davvero costernati - diceva ieri sera un'altra residente - perché è assurdo dover scendere in piazza per protestare su un servizio che dovrebbe essere erogato senza esitazioni, perché si tratta di un servizio essenziale che paghiamo e che dunque non ci viene regalato». Ma pare che in questo angolo di Roma, alle spalle della Tiburtina, la normalità sembri un lusso. «Il freddo, la sporcizia, i topi, i vandali e poi ancora le aggressioni. Ogni tanto se sente pure no schioppo de pistola - aggiungeva il signor Bruno - ma tanto ce viviamo noi qua».