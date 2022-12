Roma, al Collatino case senza manutenzione. Gli inquilini: «Siamo di serie C»

«Siamo in tre a vivere nell’appartamento, io, mio fratello che soffre d’asma e mia madre anziana che ha 79 anni - dice Maria Rita - un’inquilina della scala C delle case del comune di via Tommaso Smith 16 - ormai sono più di due mesi che scriviamo al sevizio di manutenzione di Risorse per Roma che sta a piazzale degli Archivi per risolvere un grandissimo problema di muffa all’interno di casa ma nessuno ha mai risposto, noi inquilini delle case popolari siamo diventati cittadini di serie C ormai ». Siamo nel quartiere Collatino tra via Filippo Fiorentini e il Parco Balsamo Crivelli nelle case del Comune di Roma di via Tommaso Smith di Casal Bruciato a due passi dall’autostrada A24 (Roma - L’Aquila- Teramo), qui sono decine gli inquilini che denunciano un’assenza della ditta di manutenzione, dagli interventi dalle caldaie di riscaldamento, ai problemi con ascensori a finire alle infiltrazioni d’acqua piovana che nell’ultimo periodo ha costretto qualcuno a prendere le bacinelle per non affogare.

Roma, protesta a Casal Bruciato: i residenti bloccano la strada per i termosifoni ghiacciati

Roma, a Tor Bella Monaca case popolari occupate da tunisini: trovati hashish e cocaina, gli immobili restituiti al Comune

«Quando piove il muro esterno si bagna e le pareti interne del bagno e della camera da letto si inzuppano poi esce la muffa che noi respiriamo, anche se la riusciamo a lavarla ritorna più di prima, bisogna risolvere il problema alla base - ribadisce Maria Rita - scriviamo email ma ci arrivano solo risposte automatiche di presa in carico, ho decine di email che restano lì senza risposte, non scrive e non si vede nessuno, abbiamo scritto alla direzione del IV municipio, alla manutenzione patrimonio, alla direzione tecnica, alla manutenzione ordinaria, a tutti, ma non ci ha risposto nessuno ». Un problema venuto fuori dopo l’estate che si è acuito con le piogge il freddo e l’umidità: «Ci risposero una volta anni fa e ci dissero - conclude l’inquilina - per qualsiasi rottura o manutenzione contattateci che le sistemiamo noi, ma quando di quale anno, vorremmo delle risposte ad incominciare dal presidente del municipio, agli assessori responsabili e dal sindaco di Roma».