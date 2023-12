Roma, incendio in un palazzo a Casal Bruciato: fiamme in un appartamento, stabile sgomberato. Forse la causa una coperta elettrica

Le fiamme sono divampate all'improvviso e in poco hanno riempito un appartamento, costringendo diversi residenti a scendere in strada. Paura questa mattina all'alba a Casal Bruciato dove in un via Giuseppe Donati, ancor prima delle otto del mattino, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

A scopo precauzionale e per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'edificio, il palazzo è stato evacuato. Da una prima verifica le fiamme, che fortunatamente non si sono propagate oltre l'appartamento da cui sono partite, potrebbero esser state innescate da un cortocircuito. Forse una stufa o una coperta elettrica. L'incendio infatti è partito dalla camera da letto di una coppia di anziani che, aiutati da altri condomini, prima ancora dell'arrivo dei pompieri e dei militari sono stati fatti uscire dall'appartamento.

Soltanto ieri un altro caso: in via Carlo Marochetti (fra Dragona e Axa) in un altro appartamento era divampato un incendio.

Le fiamme si sono estese dal secondo piano e l'intero palazzo di quattro piani e proprietà dell'Ater è stato evacuato. Nelle operazioni, che si sono poi concluse con successo, sono purtroppo rimasti lievemente intossicati due agenti di polizia intervenuti insieme ai vigili del fuoco e un residente. Tutti e tre sono stati trasferiti in codice giallo in ospedale ma dimessi in serata.