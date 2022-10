Roma, nuove telecamere per la videosorveglianza in arrivo dopo l'ondata di violenze

Nove milioni di euro recuperati dalle risorse governative per la sicurezza urbana che saranno usati dal Campidoglio per migliorare e aumentare il sistema di videosorveglianza in tanti quartieri di Roma. Messa a sistema degli impianti privati - banche, istituti di credito ma anche negozi - con l'attivazione di nuovi protocolli (già da anni è attivo quello tra Roma Capitale e Federfarma) Oltre all'utilizzo dei sistemi da anni in dotazione ad Atac.

Ancora: efficientamento dei sistemi di videosorveglianza per renderli da un punto di vista tecnologico funzionali a "catturare" al meglio dettagli e particolari di possibili aggressori e malviventi, oltre a una ricognizione del territorio per garantire un maggior controllo. Sono questi i punti cardine per rendere più sicura Roma a fronte degli ultimi episodi di violenza che si sono verificati a Garbatella e San Lorenzo. Questa mattina a palazzo Valentini la prima riunione tra Prefetto, forze dell'ordine e amministrazione di Roma Capitale nella figura dell'assessore allo Sviluppo economico con delega alle Pari opportunità Monica Lucarelli. Presente anche la polizia locale.

