Il 13 maggio tentò di stuprare una turista vicino alla stazione Termini, in via Marsala. Per questo motivo, 25enne di origini senegalesi Sounkarou Niocke è a processo con l'accusa di violenza sessuale.

In vacanza nella Capitale per un breve periodo, lontana dalla sua città, Firenze. Una full-immersion tra le bellezze di Roma che, però, la notte del 13 maggio si è trasformata in un incubo. La giovane turista stava rientrando al bed and breakfast di via Marsala, prenotato per il breve soggiorno, dopo aver passato la serata con alcuni amici nei locali del centro, fino a tarda notte. Un orario in cui, vicino alla stazione Termini ci sono solo i clochard al riparo nei loro giacigli. Si sentiva al sicuro, ma in una manciata di secondi tutto è cambiato. Era a pochi metri dalla struttura quando è stata colpita alle spalle, tramortita e gettata a terra da uno sconosciuto. La donna è caduta tra due macchine sbattendo la testa sul marciapiede. Ha cercato di ribellarsi, dimenandosi e urlando, ma nessuno è intervenuto per aiutarla. Così, il 25enne l'ha sovrastata sdraiandosi su di lei, bloccandola sull'asfalto e palpeggiandola ripetutamente.

LA VIOLENZA

Poi, l'uomo le ha abbassato i pantaloni e ha provato a violentarla. Lei ha continuato ad urlare a squarciagola, chiedendo aiuto, fino a quando le sue grida non sono state sentite dai carabinieri del nucleo scalo Termini, che presidiavano la stazione ferroviaria. I militari si hanno trascinato via il ragazzo, che è stato arrestato. Ancora sotto shock la vittima è stata portata al pronto soccorso: ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in 10 giorni.

Sounkarou è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri. Per il senegalese, il pm Angelo Giannetti ha chiesto il giudizio immediato. Tramite il suo legale, il 25enne, ha comunicato di voler proseguire con un rito abbreviato, puntando a uno sconto di pena.

LA STAZIONE DIMENTICATA

Risse, furti, rapine e molestie sessuali. Accade a Termini a tutte le ore del giorno, ma specialmente di notte, quando aggirarsi nei pressi della stazione diventa ancora più pericoloso. Una situazione che ha spinto il Comune di Roma, Rfi e la Soprintendenza per la riqualificazione a decidere di erigere muri anti-clochard nei sottovia della stazione.