Roma, arrestati 6 spacciatori: operazione dei carabinieri contro la droga da Tor Bella Monaca a San Basilio

I carabinieri di Roma continuano le loro operazioni contro gli spacciatori. I militari hanno arrestato 6 spacciatori, tutti sorpresi in possesso di cocaina, ma anche di hashish e marijuana. Le zone passate al setaccio sono Tor Bella Monaca, Tor Vergata, San Basilio e quella dell'Ardeatino. In particolare a Tor Bella Monaca è stato sequestrato il più ingente carico di cocaina: ben 861 involucri singoli contenenti 500 grammi trovati dai Carabinieri locali su una cittadina etiope di 40 anni già nota alle forze dell'ordine assieme a 180 euro in contanti.

Perquisizioni a via Porto Empedocle e San Basilio

In via Porto Empedocle è stato arrestato uno spacciatore romano 29enne, con precedenti, mentre vendeva cocaina a due clienti. All'altezza della fermata metro C «Bolognetta» è stato bloccato un 28enne gambiano subito dopo aver ceduto un involucro ad un altro soggetto e in una successiva perquisizione sono state rinvenute 23 dosi di marijuana. A San Basilio è stato poi arrestato un 42enne romano, sorpreso in via Corinaldo mentre stava vendendo 7 dosi di cocaina e qualche grammo di hashish. In via Augusto Vera, infine è stato fermato un ragazzo romano di 19 anni, con precedenti. sul quale è stato trovato una modica quantità di hashish in tasca. Anche la casa del giovane è stata controllata.

