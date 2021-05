27 Maggio 2021

di Sonia Paglia

Aggredito alle spalle, mentre taglia l’ erba del giardino condominiale. Anziano finisce in ospedale, per aver disturbato - pare sia questo il motivo - il riposo pomeridiano del vicino di casa. E’ successo nel comune di Villetta Barrea, in pieno centro abitato. Vittima, un 70enne, originario del piccolo comune di Opi, ma residente, da diversi anni, nel paese montano del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La dinamica dell’episodio è al vaglio degli inquirenti, i quali dovranno accertare le cause che hanno determinato il verificarsi dell’aggressione e le responsabilità penali. In base a una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 14,30, quando il 70enne, stava effettuando lavori di taglio dell’ erba, per la pulizia del giardino condominiale, con l’utilizzo di un decespugliatore. Mentre eseguiva i lavori di manutenzione del verde, un 60enne del posto, avrebbe afferrato un bastone in legno, dirigendosi verso di lui, colpendolo alle spalle ripetutamente, in direzione della nuca e altre parti del corpo. Il 70enne ha cercato di proteggersi dalle percosse, facendosi scudo con le mani.

Qualcuno ha assistito alla scena dalla finestra di un’abitazione, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri della stazione di Villetta Barrea. Sul posto si sono recati i sanitari del pronto soccorso, per le prime cure. Poi si è reso indispensabile il trasporto con l’ambulanza, all’ospedale sangrino, dove l’uomo è arrivato sanguinante, ma cosciente e in forte stato di choc. Qui è stato sottoposto a esami diagnostici complessi. Al 70enne è stata medicata la ferita lacero – contusa alla testa e gli sono stati applicati diversi punti di sutura. I medici hanno rilevato una commozione cerebrale traumatica. Inoltre, hanno riscontrato un politrauma toracico e agli arti superiori.