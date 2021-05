Spacciano hashish in spiaggia a due minorenni, un arresto e una denuncia

Spacciano hashish a due minorenni, un arresto e una denuncia a Marta (Viterbo). I carabinieri della stazione locale, al termine di un mirato servizio per contrastare lo spaccio di droga tra giovanissimi lungo la spiaggia, hanno fermato due ragazzi, uno di 20 anni e uno minorenne, mentre spacciavano a un giovanissimo minorenne e a una ragazzina di 16 anni.

Duramte la perquisizione i due ragazzi, entrambi di Roma, sono stati trovati con droga e contanti. In particolare il primo con 31 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 750 euro in banconote di piccolo taglio. Il secondo, minorenne, con 11 grammi divisi in 7 dosi.

Il ventenne è stato arrestato e posto ai domicilari, il minore denunciato. I due giovani assuntori sono stati segnalati alla prefettura di Viterbo.

