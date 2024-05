Martedì 14 Maggio 2024, 20:04

Il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto questa sera alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica 'Piazza Franco Califano', in zona Casale Nei a Vigne Nuove, alla periferia di Roma. «Franco Califano - ha detto il sindaco - ha composto canzoni straordinarie e ha saputo cantare la sua vita, la vita vera, con una finezza davvero grande. Un grande autore di testi e un grande musicista, le sue canzoni sono state cantate dai grandi della musica e nella sua carriera da solista ha saputo toccare il cuore della città e di tutto il Paese, con la verità di sapersi mettere a nudo come cantore della vita e delle sue contraddizioni, melodrammatico in un senso autentico e non artificioso, pasoliniano in un certo senso nella capacità di raccontare la realtà e di trovare una dimensione lirica anche nelle pagine più tragiche. Roma - ha concluso Gualtieri - sostiene la musica e i grandi autori: lui non era nato a Roma ma era romano d'adozione, era giusto rendergli omaggio come meritava».