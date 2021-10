Martedì 26 Ottobre 2021, 00:02

Più corsie riservate al trasporto pubblico, per renderlo finalmente efficiente e funzionale alle esigenze dei romani. Nella Capitale, con il traffico impazzito e i cantieri infiniti, gli autobus viaggiano in media a 20 chilometri orari. Tram e filobus raggiungono anche a velocità minori. Anche per questo Roberto Gualtieri vuole portare a 180 chilometri (attualmente sono non superano i 20) la rete di corridoi per la mobilità e di preferenziali nei diversi quadranti della Città eterna: dove far circolare bus, tram (comprese le quattro nuove linee già programmate), filobus e taxi. Un piano molto vasto, che si traduce in centosessanta chilometri di corsie preferenziali da realizzare entro la fine della legislatura.

GLI INTERVENTI

Alcuni progetti riguardano gli assi portanti della circolazione cittadina. Come via Tiburtina, dove negli ultimi anni la corsia centrale è stata tolta al parcheggio selvaggio per restituirla al flusso veicolare. E dove il Campidoglio vuole estendere (in lunghezza) l’area riservata ai mezzi pubblici. Altro intervento fondamentale, nella strategia del Comune verso il Giubileo del 2025, è il corridoio della mobilità di viale Palmiro Togliatti: lì è prevista la realizzazione di una delle nuove tranvie, destinata ad attraversare longitudinalmente tutto il quadrante orientale dei Roma, da Ponte Mammolo - dove c’è la stazione della metro B, oltre al capolinea dei bus cittadini ed extraurbani - a Subaugusta (metro A). Altro corridoio da sviluppare è quello sulla Laurentina, dall’Eur a Tor Pagnotta: destinato al transito dei filobus, negli ultimi anni ha avuto grossi problemi dovuti proprio alla funzionalità di questi mezzi.

I PROGETTI

Ma il cuore del piano capitolino sta nelle corsie preferenziali che verranno realizzate ex novo, su strade dove attualmente non esistono o prolungando (e proteggendo dalle “intrusioni” dei veicoli privati) quelle già attive. I progetti principali già varati, che potranno essere messi in campo già nei prossimi mesi: si va da via Portuense a viale Guglielmo Marconi - al centro della carreggiata, da piazzale della Radio alla fermata della metropolitana - via di Boccea a viale Jonio, da via Cristoforo Colombo a via Nomentana (oltre piazza Sempione), da piazza della Rovere (sul lungotevere) a via Gallia. Ancora da sviluppare, invece, i piani definitivi per via XX Settembre e via Tor de’ Schiavi.

I BINARI

Una corsia preferenziale “rafforzata” per il trasporto pubblico, grazie anche ai fondi straordinari per l’Anno Santo, sarà realizzata sull’attuale ferrovia Termini-Giardinetti (l’ex Roma-Pantano), che è destinata a diventare una tranvia: qui si punta anche al prolungamento fino a Tor Vergata. I tram, in generale, saranno la punta di diamante dell’intero piano dei corridoi della mobilità. Il progetto più impegnativo è quello del Tva (Termini-Vaticano-Aurelio), che permetterà di collegare piazza dei Cinquecento con piazza Venezia, attraverso piazza della Repubblica, via Nazionale e via IV Novembre. La nuova linea seguirebbe poi il percorso dell’8 fino a Torre Argentina, dopodiché proseguirebbe lungo l’asse di corso Vittorio, per poi attraversare il Tevere, costeggiare le Mura Vaticane fino alla stazione di San Pietro e proseguire lungo via Gregorio VII, circonvallazione Aurelia e circonvallazione Cornelia, fino al capolinea di piazza dei Giureconsulti. Quindi una diramazione dei binari delle linee 3 e 19 che, da piazza del Verano, porti i tram fino alla stazione Tiburtina. Ma il programma di Gualtieri prevede anche di progettare e avviare la realizzazione delle altre tranvie previste dal piano urbano di mobilità sostenibile (Pums), prevedendo come prioritaria quella che porterà i binari a Corviale.