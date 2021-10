Zingaretti: "Con il sindaco Gualtieri condivisione di idee e strategie"

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2021 "Mi permetto di dire che c'è una convergenza di idee e una condivisione delle strategie e anche una sinergia nel metodo di lavoro. Credo che sia un fatto positivo e una buona notizia per i cittadini il fatto che le istituzioni, nel rispetto delle loro reciproche autonomie, collaborano per affrontare i problemi. Su tanti temi c'è condivisione delle politiche da mettere in campo. Dobbiamo affrontare insieme degli anni carichi di opportunità. Bisogna sfruttarle. Dobbiamo collaborare per trasformarle in semplicità per i cittadini, opere pubbliche, miglioramento della qualità della vita. Il Patto per Roma metterà in sinergia due squadre che nella loro reciproca autonomia lavoreranno gomito a gomito per risolvere i problemi in fretta e bene" lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante il punto stampa a seguito dell'incontro in Campidoglio con il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev