Roma, primi fiocchi di neve. Ecco dove

Primi, deboli, fiocchi di neve avvistati a Roma nord e anche nella zona dei Castelli. In alcune zone si tratta per lo più di pioggia gelata e, appunti, di piccoli fiocchi. La temperatura è di poco sopra lo zero.

Roma, ondata di freddo polare: previste temperature sottozero. Allerta neve in collina

APPROFONDIMENTI SALUTE Perché ho sempre freddo? Spesso il meteo non c'entra:... LE PREVISIONI Meteo, previsioni: neve al Centro-Sud (ecco dove), temperature... IL FOCUS Roma, ondata di freddo polare: previste temperature sottozero.... ROMA Nuovo Dpcm, sci: la riapertura slitta ancora. La delusione degli... RIETI Terminillo, incidente sulla neve per una donna, soccorsa con il gatto...

❄🚗🚚 #Roma #SicurezzaStradale - Strade extraurbane e strade adiacenti aree verdi ❗ Prestare la massima attenzione alla guida per la presenza di possibili tratti ghiacciati#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 17, 2021

Ecco i primi video sui social dei romani che registrano la nevicata:

Ai Castelli:

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA