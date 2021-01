Terminillo, incidente sulla neve per una donna, soccorsa con il gatto delle nevi e portata a valle

RIETI - Un piccolo incidente sulla neve occorso ad una donna sul monte Terminillo ha fatto in un primo momento temere per la sua incolumità. Dopo l'allarme lanciato dalla donna, impaurita e spaventata, e temendo conseguenze gravi era stato disposto il soccorso con l'impiego dell'eliambulanza Pegaso 118. Dopo il decollo e l'avvicinamento alle cime terminillesi l'eliambulanza ha fatto poi rientro quando è giunta la comunicazione che via terra la donna era stata socccorsa con l'utilizzo del Gatto delle nevi. Grazie al mezzo cingolato è stato infatti possibile raggiungere il luogo del sinistro e prestare soccorso alla donna che, una volta a valle, è stata presa in cura.

