Mercoledì 21 Settembre 2022, 17:10

Domenica 25 settembre oltre 47 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche. Al seggio ci si dovrà presentare con un documento di identità valido e la propria tessera elettorale. Cos’è la tessera elettorale e cosa fare in caso di scadenza o smarrimento?

Cos’è la tessera elettorale

La tessera è stata istituita nel 1999 in sostituzione del vecchio certificato elettorale: è un documento a carattere personale contenente l’indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi il giorno delle elezioni. Presenta 18 stalli all’interno dei quali il personale del seggio appone un timbro dopo ciascuna votazione. Ogni scheda è dunque valida per 18 consultazioni elettorali, indipendentemente dal fatto che si tratti di elezioni politiche, amministrative o referendum. Viene rilasciata a tutti i cittadini maggiori di 18 anni dall’Ufficio Elettorale del comune di residenza e chi vota per la prima volta deve ritirarla prima delle elezioni.

Cosa fare in caso di smarrimento, scadenza o cambio residenza

Quando la tessera termina gli spazi o risulta troppo rovinata per essere utilizzata se ne può richiedere gratuitamente una nuova al comune di residenza, presentando e restituendo la vecchia al momento della richiesta. In caso di smarrimento se ne può richiedere un’altra semplicemente facendo domanda agli uffici preposti. In entrambi i casi la nuova tessera può essere ritirata direttamente dal proprietario munito di documento di identità, oppure si può mandare un delegato, che dovrà presentarsi all’Ufficio Elettorale con un proprio documento di identità, la copia del documento del delegante, la delega e il modulo di richiesta firmati dalla persona per la quale si sta ritirando la tessera.

In caso di trasferimento in un altro comune, dopo la comunicazione al nuovo Ufficio Elettorale per l'iscrizione nelle relative liste, la nuova scheda verrà consegnata a domicilio e contestualmente sarà ritirata quella vecchia. Se invece si cambia residenza senza cambiare comune, si riceverà soltanto un tagliando d’aggiornamento da applicare sopra alla tessera già in proprio possesso. Anche in questo caso la procedura è gratuita.