Roma, ondata di freddo polare: previste temperature sottozero. Allerta neve in collina

Stamattina Roma si è svegliata con un vento polare e il termometro che segnava appena 3 gradi alle 9, con il sole già alto. E questa notte la colonnina di mercurio scenderà a meno 2, con ulteriori raffiche di vento polare. E domenica la temperatura massima registrata sarà di sei gradi e la minima di -2. Insomma, temperature sotto lo zero con strade ghiacciate e conseguenti problemi per automobilisti e scooteristi. Disagi anche per i tanti clochard che dormono lungo le banchine del Tevere, sotto i ponti. Un'aria fredda che arriva dall'est Europa e dai Balcani: nel prossimo weekend sono previste minime con le colonnine di mercurio che potrebbero scendere sotto lo 0°C, con le massime che potrebbero non superare i 9-10°C. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse nella giornata di sabato: in particolare «sul Lazio nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli».

