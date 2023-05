Sul sito di Agenzia Riscossione sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di rottamazione quater delle cartelle esattoriali dal decreto legge del 10 maggio 2023 scorso. Il provvedimento, ricorda l'Agenzia, sposta al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, precedentemente fissato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023. Contestualmente slitta al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute con l'indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della definizione agevolata. Il decreto prevede inoltre il posticipo della scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.