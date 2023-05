Cartelle esattoriali e multe, rottamazione e stralcio per più persone: chi è coinvolto e quanto pagherà in meno

Più persone potranno beneficiare della rottamazione quater e dello stralcio delle mini cartelle esattoriali, fino a mille euro. Lo prevedono due emendamenti di Lega e Fratelli d’Italia al decreto bollette dello scorso 30 marzo, in via di conversione in legge. L'ok alle modifiche in commissione Finanze della Camera apre infatti al taglio di multe e tasse dovute anche per comuni, regioni e province che riscuotono in proprio, con regole che saranno fissate dagli enti locali.

La ratio dei due emendamenti è eliminare la disparità di trattamento tra comuni che hanno dato la riscossione delle entrate all’Agenzia e gli enti che invece le riscuotono in prima persona o hanno scelto un diverso concessionario. Ecco quindi come cambieranno le norme su stralcio e rottamazione.