Roma, colpo alle 'ndrine sul litorale di Roma: 65 arresti per droga e infiltrazioni mafiose

Colpo alle 'ndrine che hanno assunto il controllo del litorale a Sud di Roma nei territori di Anzio e Nettuno. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, dalle prime luci dell’alba, nella Capitale e nella sua provincia, è in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma per dare esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone misure cautelari nei confronti di 65 persone, alcune delle quali gravemente indiziate di fare parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso (416bis), costituente una locale di ‘ndrangheta che si ipotizza avesse assunto il controllo del territorio nel litorale, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri.

Secondo gli inquirenti i clan già impiantati nelle cittadine a Sud della Capitale stavano progettando di allargare la propria influenza di potere anche ad altri territori tra Roma e Latina. L'operazione di oggi potrebbe configurare un terremoto a livello amministrativo.