Bayer-Roma, De Rossi: «Ci siamo giocati la partita e ne siamo usciti a testa alta»

EMBED





Il tecnico della Roma dopo il pareggio per 2-2 contro il Bayer Leverkusen a Colonia in semifinale di Europa League che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa dei giallorossi per gara d'andata persa 2-0 all'Olimpico.