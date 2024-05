Weekend a Roma: dalla Race for the Cure, alle iniziative per la Festa della Mamma. Tutti gli eventi da non perdere

Dopo giornate di tempo instabile, il weekend alle porte regalerà ai tanti romani (e turisti) ore di sole e temperature più che gradevoli. E allora come poter trascorrere, a Roma, le giornate di sabato 11 e domenica 12 (maggio)? Un programma ricco di eventi tra manifestazioni sportive, rassegne musicali, teatro e gli eventi per celebrare la Festa della Mamma. Tutti gli appuntamenti

Festa della Mamma

A marzo dello scorso anno ha riaperto la Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita in zona Appia Antica, nella cornice dell’Appia Joy Park. In occasione della Festa della Mamma, domenica 12 maggio (dalle 10 alle 19, ultimo ingresso alle 18.30) sono previste visite guidate, un laboratorio didattico-creativo dedicato a tutte le mamme (dai 2 anni): si potranno realizzare una collana e un biglietto (le farfalle sono le immancabili protagoniste) per la propria mamma. Dal mattino di domenica, dalle 11 e fino alle, 18, il Truccabimbi. All’interno del villaggio, in via Annia Regilla, 245, sono presenti servizi, parcheggio e punti di ristoro. Il costo del biglietto è 9 euro (intero), 6 euro (ridotto, dai 4 ai 12 anni e disabili). Sabato, domenica e festivi: 5 euro per il Truccabimbi e i laboratori.

Quale altra idea per celebrare la nostra mamma? Al Castello di Lunghezza, via della Tenuta del Cavaliere, 320, il Fantastico Mondo del Fantastico lancia, a partire da domenica 12(maggio) e fino alla fine del mese di giugno una iniziativa speciale. “Mamme e Figli Tour”: tutti i visitatori potranno esplorare le meraviglie del Castello di Lunghezza e partecipare a una serie di attività pensate per tutta la famiglia. Le mamme saranno accolte e omaggiate dalle principesse e supereroi. Nell’iniziative sono incluse anche attività extra: Gite Spettacolo per scuole nido e infanzia, con Il Ballo delle Principesse, Viaggiando con Mary Poppins, Il sogno di Biancaneve, Merlino, Excalibur e i cavalieri della tavola rotonda e le avventure di Pinocchio.

Anche Cinecittà World festeggia le mamme nel secondo weekend di maggio. Al parco divertimenti del cinema e della tv il protagonista sarà l’evento Roma Sport Experience giunto alla sua sesta edizione. Un villaggio dello sport dove chiunque potrà cimentarsi in diverse discipline: dal Paddle, alla Pallanuoto, lezione di Fitness, Baseball, Beach Volley. Info e biglietti: 712-festa-della-mamma-mamma-sport

Musica

Uno degli autori più seguiti della sua generazione che in molti potranno incontrare alla prima italiana del suo Concerto per pianoforte (ieri sera la prima) nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 all’Auditorium Parco della Musica. Lui è Mason Bates, conosciuto anche come Dj Masonic, il compositore statunitense che arriva a Roma per una notte di suoni sintetici. Il Concerto sarà diretto insieme a Jakun Hrusa e con la partecipazione straordinaria di Daniil Trifonov al pianoforte. Due gli appuntamenti: venerdì 10 ale 20.30 e sabato 11 alle 18.

Nella stessa location, da aprile scorso, è ancora nel vivo la terza edizione del Festival “Jazz Idea” del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. 12 concerti a ingresso gratuito che proseguiranno ancora fino al prossimo19 maggio. Protagonisti, come da tradizione, nomi affermati del jazz italiano e internazionale accanto ai giovani talenti provenienti dal Dipartimento Jazz del Conservatorio, che si esibiranno sul palco della bellissima Sala Accademica del Conservatorio, caratterizzata da una delle migliori acustiche al mondo e dal Grande Organo Walcker-Tamburini.

Obiettivo del Festival Jazz Idea è la creazione e lo sviluppo di nuove idee musicali, attraverso il dialogo tra tradizione e nuovi linguaggi. L'edizione 2024 è dedicata a Duke Ellington, di cui ricorrono i 50 anni dalla scomparsa avvenuta il 24 maggio 1974.

E ancora: nella Sala Bernini, a Palazzo Ripetta, il ricordo di Ennio Morricone e delle più celebri colonne sonore dei film italiani e internazionali con i concerti Candleight. Da “My Heart will go”, a “La bella e la Bestia” a la “Leggenda del pianista sull’oceano” fino a “Forrest Gump”, un programma ricco di ricordi nelle giornate di domenica 12 e 19 maggio.

“Star Wars - L'impero colpisce ancora" in concerto

All’Auditorium Conciliazione, Roma Film Musica Festival ha voluto ricordare e celebrare “L’impero colpisce ancora”, il secondo capitolo di Star Wars. Gli appuntamenti sono sabato 11 e domenica 12. Info e biglietti qui: 18319777

Musical

Una delle serie tv più seguite arriva è arrivata dallo scorso mercoledì (8maggio) e sarà in scena fino a domenica 12 al Teatro Brancaccio: “Fame, Saranno Famosi”, un film e un musical di successo. La nuova versione è firmata da Luciano Cannito che unisce l’esperienza di regista a quello di coreografo internazionale. Le coreografie sono di Fabrizio Prolli e Luciano Cannito, le scene sono firmate da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale a cura di Giovanni Maria Lori. E gli arrangiamenti musicali da Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro e Maurizio Sansone. Tutte figure di spicco nel mondo del musical, del teatro e degli show pop internazionali che daranno una nuova luce al titolo. Tra gli interpreti ci sono nomi importanti che hanno confermato nella loro carriera un forte legame col pubblico grazie al loro talento ed alla loro versatilità. Info e biglietti qui: ?affiliate=IGA&gclid=Cj0KCQjw6PGxBhCVARIsAIumnWaMOY9Er90_fo8V3BwnT3j8ply1mne7iZ470nrK3aGiW9C--Vrdz5MaAlNAEALw_wcB&utm_campaign=888875747&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=fame%20musical%20biglietti%20roma

Teatro

Al Sistina, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, sarà di nuovo in scena la maschera di “Rugantino” di Garinei e Giovannini. Lo spettacolo viene presentato nella sua versione storica originale con la regia di Pietro Garinei, le musiche del Maestro Armando Trovajoli, le scene e costumi originali firmati da Giulio Coltellacci. Sul palco, la bravissima Serena Autieri nelle vesti di Rosetta. Al suo fianco, Michele La Ginestra che torna a vestire i panni del celebre personaggio. Edy Angelillo, nel ruolo di Eusebia e Massimo Wertmuller nei panni del Mastro Titta. Lo spettacolo andrà in scena dal 3 al 26 maggio sempre al Teatro Sistina. Nella serata di sabato 11 a partire dalle 20.30 mentre nella giornata di domenica (12) dalle 16. Per info e ticket: 9164

Casa del cinema

Fino al 2 giugno, presso la Casa del Cinema, è in programma la rassegna Forever Kids: il ciclo delle proiezioni è stato inaugurato la scorsa settimana con Pinocchio di Mattero Garrone. Prossimi appuntamenti prevedono: Gli Incredibili - Una “normale” famiglia di supereroi di Brad Bird; E.T. L’Extra-Terreste, uno dei capolavori di Steven Spielberg; Kung Fu Panda di John Stevenson e Mark Osborne e il libro della giungla di Wolfgang Reitherman. Info e biglietti: 517126

Sfilata di moda

Kimono degli anni ’20 e ’30 con elementi contemporanei e pop in chiave giapponese: domenica 12 maggio, alle 18, Takemusu Dojo, sulla Portuense, ospiterà una sfilata di preziosi kimono antichi in collaborazione con Gloria Gobbi.

L’appuntamento è in via Luigi Kossuth, 13.

Race for the Cure

Dalla giornata di ieri e fino a domenica 12 maggio, al Circo Massimo è in programma la 25ma edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Attività ed incontri con protagoniste le “donne in rosa” che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso di lotta del tumore del seno. E la tradizionale passeggiata di 2km e la corsa di 5 aperta a tutti che include un percorso di 10km riservato agli atleti competitivi. La Race si svolge anche in altre città italiane: Matera, Bari, Bologna e Brescia.

Sport

A Roma sono in corso gli Internazionali di Tennis fino al prossimo 19 maggio al Parco del Foro Italico. info e biglietti: bnl