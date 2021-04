Roma, muore un uomo di 50 anni: si è lanciato dal Ponte Casilino ed è stato travolto dal treno

Un uomo di 50 anni è morto al Pigneto gettandosi dal Ponte Casilino, zona est di Roma. Si è avvicinato alle barriere in piazza del Pigneto, le ha scavalcate e si è gettato di sotto. È deceduto dopo essere stato travolto dal treno. Non è stato ancora identificato, ma insieme a lui è stata trovata una valigetta. Per tutti gli accertamenti sono sul posto gli agenti della Polfer, i poliziotti di Torpignattara, 118 e i vigili del fuoco di Roma. Il corpo non è stato ancora rimosso.

Ultimo aggiornamento: 14:02

