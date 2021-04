Uomo travolto dal trattore trasportato in eliambulanza al Gemelli

RIETI - Incidente nelle campagne di Casaprota nel tardo pomeriggio di oggi, 24 aprile. Il 77enne Renzo S. è stato travolto dal proprio trattore mentre lavorava su un terreno di proprietà in una zona scoscesa. L'appuntato dei carabinieri in pensione, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso e trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

