26 Aprile 2021

GLI INCIDENTI

Drammatico incidente ieri pomeriggio in via Torre La Felce. Un'auto, la Lancia Y, ha imboccato il primo curvone uscendo dal capoluogo probabilmente a velocità troppo elevata, le gomme hanno toccato l'erba perdendo aderenza, forse una pietra miliare, fatto sta che l'auto è letteralmente volata fuori strada schiantandosi nella cunetta e finendo la propria corsa contro un albero con l'abitacolo completamente schiacciato. Quando sul posto sono arrivati una pattuglia della Polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno temuto il peggio. Dentro l'utilitaria c'erano due persone, due ragazze ma i vigili del fuoco hanno dovuto faticare per estrarle dal veicolo. Entrambe le giovani erano gravissime. Una delle due aveva perso conoscenza. Immediatamente è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118 che è atterrata dopo pochi minuti in un campo tra la strada e il quartiere Gionchetto. La ragazza è stata caricata a bordo e trasferita in codice rosse al San Camillo a Roma. L'altra giovane ha parlato con i soccorritori ma anche lei ha riportato ferite molto gravi: in ambulanza è stata trasportata al Goretti anche lei in codice rosso. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno nel frattempo avviato i rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente, non risulta che al momento sembra la velocità la causa dell'uscita di strada.

In un altro incidente a Campo Verde, in via Virgilio, cinque persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate in diversi ospedali. Lo scontro tra una Jeep e una Fiat 500. Tra i feriti tre bambini che viaggivano nelle due auto: sono stati trasportati al Bambin Gesù di Roma.

