Donna cade dal balcone a Cisterna, trasferita a Roma in gravissime condizioni

Incidente domestico questa mattina - 23 aprile - in via Marsala, nella zona Franceschetti, a Cisterna di Latina. Una donna di 49 anni, per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine è caduta dal balcone della propria abitazione.

L'incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino, in casa erano presenti anche altri familiari che scoperto quanto era accaduto hanno chiamato il numero di emergenza. Per soccorrere la 49enne sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno chiesto il supporto dell'eliambulanza che ha trasportato la donna presso il San Camillo di Roma per i diversi traumi riscontrati. Oltre l'equipaggio dell'emergenza sanitaria, erano presenti anche gli agenti del commissariato di Polizia di Cisterna diretti dal vice questore Riccardo De Sanctis.

