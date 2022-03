Roma-Lido ferma per guasto tecnico: attivi bus sostitutivi

Interrotta la linea Roma Lido per un guasto tecnico di sistemi esterni alla rete ATAC. Gli operatori sono a lavoro in questi minuti per ripristinarla. Al momento la circolazione è ferma su tutta linea. Attivato il servizio bus per la tratta Eur Magliana-Colombo.

Ostia Lido, fermate bus sostitutivi

Di seguitop le fermate bus sostitutivi:

Casal Bernocchi: via Ostiense

Lido Nord: via delle Canarie

Lido Centro: piazzale

stazione Stella Polare: piazza Vega

Castel Fusano: fronte

stazione Colombo: fronte stazione #roma