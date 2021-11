Roma, Gualtieri nomina l'ex ministro Angelo Piazza amministratore unico pro-tempore di Ama

L'assemblea straordinaria di Ama ha nominato l'avvocato Angelo Piazza amministratore unico pro tempore della municipalizzata capitolina dei rifiuti, dopo avere preso atto delle dimissioni dell'amministratore unico uscente Stefano Zaghis.

Il nuovo amministratore unico della partecipata

La candidatura di Angelo Piazza è stata avanzata dal socio unico Roma Capitale, rappresentato dal sindaco con delega alle società partecipate, Roberto Gualtieri. Il professor Angelo Piazza, 66 anni, è docente universitario e avvocato patrocinante in Cassazione, con specializzazione in diritto civile, commerciale, societario e in materia di appalti pubblici, concessioni e servizi pubblici locali.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, netturbini no Green pass: all’Ama record di malati L'INTERVENTO Gualtieri: «Al via pulizia straordinaria di Roma»

Giunta Gualtieri, chi è Sabrina Alfonsi: assessore all'Ambiente e ai Rifiuti

In passato è stato giudice amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna e professore alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Dal 1990 al 1992 è stato collaboratore di Enrico Boselli alla guida della Regione Emilia-Romagna. Ha collaborato con il ministro Franco Bassanini come capo dell'ufficio legislativo del ministero per gli Affari Regionali nel governo Prodi I. Da fine 1998 a dicembre 1999, invece, è stato ministro della Funzione Pubblica nel governo guidato da Massimo D'Alema. Autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche, fra cui monografie, articoli e saggi in materia di diritto privato e pubblico, oggi è professore di ruolo di diritto civile all'Università di Roma 4.

Roma, netturbini senza Green pass: all’Ama record di malati, nell'azienda +25% di assenze