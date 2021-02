Roma, corso Trieste: scontro tra motorino e minicar, chiuso un tratto di strada

Scontro tra un motorino e una minicar a corso Trieste, dove gli agenti del gruppo Parioli sono impegnati nei rilievi e hanno dovuto chiudere un tratto di strada. Non risultano feriti gravi. Dalle prime informazioni sull'incidente, il motorino proveniva da via Nomentana e per motivi ancora non chiari si è scontrato la minicar all'altezza di piazza Trento.

