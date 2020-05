Roma, Ponte Galeria, dà fuoco a cassette e propaga rogo: denunciato imprenditore

Aveva dato fuoco a varie cassette di legno nel suo terreno ma poi non è riuscito a controllare il rogo, che si è propagato in maniera incontrollata coinvolgendo un capannone e una macchina. Per questo un imprenditore agricolo è stato denunciato con l’accusa di incendio. L’episodio è avvenuto a Ponte Galeria, dove i carabinieri sono intervenuti per una lunga colonna di fumo nero segnalata in tutto il quadrante. Le fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA