Roma, palazzina a fuoco in via Latina: gente in salvo sui tetti, bimbo intossicato

Un incendio si è sviluppato in via Latina 94. Un rogo molto forte che ha costretto alcuni residenti a barricarsi sui tetti. I pompieri hanno messo in azione le autoscale avvolte dal fumo ma sono riusciti a salvare le persone.

Molti residenti sono fuggiti in strada ma alcuni sono stati costretti a barricarsi sul tetto. Gli abitanti delle altre palazzine sono affacciati per vedere le drammatiche scene dell'incendio.

È possibile che le fiamme si siano sviluppate al quinto piano a causa del surriscaldamento di una asciugatrice. È stato anche salvato un cane insieme al suo padrone.

