Roma, incendio alla Magliana, a fuoco un capannone

Un incendio di ampie dimensioni ha aggredito un capannone industriale in via Fosso della Magliana, una strada molto lunga che da via della Magliana porta a Corviale. Un enorme di nube di fumo si vede a chilometri di distanza anche da altri quartieri. Il rogo si è sprigionato intorno alle 14.30. Su posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme ma il lavoro si presenta molto difficile e lungo. Al capannone ci sono anche diverse auto della polizia. Ultimo aggiornamento: 15:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA