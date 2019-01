Fregene, parte il risanamento della pineta: stanziati 800 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il risanamento della pineta secolare di Fregene alla fine i soldi sono arrivati. Pronti 800 mila euro stanziati dal Comune: tagli, piantumazioni, arredi, giochi, panchine, lampioni riaccesi e fontanelle. Saranno questi i primi interventi con i quali si cercherà di invertire un declino che aveva raggiunto livelli preoccupanti. Negli ultimi mesi quel parco naturale di 22 ettari proprio nel centro del paese era diventato un «cimitero dei pini» con tanti tronchi giganteschi caduti e ancora a terra lungo i diversi sentieri delle tre distinte aree.Dal piano delle opere approvato sono stati stanziati 600mila euro, sia per il risanamento della pineta che per la lecceta di competenza comunale. Poi altri 200mila euro provenienti dall’Iresa, la tassa sul rumore provocato dal passaggio degli aerei, destinati, tra diverse polemiche, «a ecosistemi e ambienti che svolgono una funzione essenziale nel limitare l’inquinamento acustico del territorio». «Una somma complessiva sufficiente per ripartire un riordino generale - dichiara il sindaco Esterino Montino - la difesa dell’ambiente è sempre stata una nostra priorità. Dobbiamo risanare quei 22 meravigliosi ettari della pineta secolare di Fregene e poi curarla mettendo ogni anno fondi a bilancio, sarà una piccola rivoluzione, da interventi spot a una manutenzione continua».Il piano è stato definito, entro un mese dovrebbero cominciare i primi lavori, con un agronomo in arrivo che avrà la sovrintendenza delle operazioni.