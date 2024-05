Giro d’Italia, la corsa rosa chiude nella grande bellezza

Applausi, urla di sostegno, bandiere di diverse nazionalità che sventolano in aria, foto e tanti sorrisi. Una folla festosa - fatta di giovani, anziani e bambini - ieri ha accolto la tappa finale del Giro d'Italia. L'ultima volata della carovana rosa che si è immersa in uno scenario d'eccezione: tra le piazze e i monumenti della Grande Bellezza. «Altro che Tour de France, questo è il percorso più suggestivo mai attraversato da una corsa», sostiene orgoglioso Angelo, grande appassionato di ciclismo, che dal Friuli è venuto in vacanza con la moglie.

I TURISTI

«Non potevo mancare, per una volta che posso vederlo dal vivo devo approfittarne», dice l'uomo mentre con il cellulare fa partire il video in attesa che i ciclisti attraversino piazza Venezia. E come lui tanti, tantissimi, altri turisti che vogliono «trascorrere un giorno di vacanza diverso». Il pubblico aumenta minuto dopo minuto. Il caldo non li fa desistere. L’attesa non pesa. Sono troppo curiosi di vedere gli atleti e così aspettano pazienti. C'è chi è partito all'alba dall'Emilia-Romagna con la speranza di tornare a casa con la foto del proprio idolo e chi addirittura ha attraversato l'oceano per essere a Roma proprio durante il Giro, come Angel che arriva dalla Colombia. «Adoro il ciclismo», dice in un italiano un po' incerto mentre mostra orgoglioso la sua maglia gialla dove ha attaccato le foto di Nairo Quintana, Daniel Martínez, Fernando Gaviria e altri campioni della sua terra. A fianco a lui altri ragazzi sventolano diverse bandiere slovene, in onore di Tadej Pogacar, il corridore dell'UAE Team Emirates, vincitore di questa edizione.

«Papà ma quando arrivano?», chiede impaziente un bambino. «Manca poco», gli risponde un signore che con il telefono sta seguendo la diretta tv per «non perdere nemmeno un minuto». «Eccoli!», urla un gruppo di ragazzi napoletani.

E mentre passano i primi atleti, centinaia di telefoni si alzano in alto spuntando dalla “marea rosa” di sostenitori che indossano cappellini e magliette ufficiali del Giro, quelle vendute nei tanti stand allestiti per l’occasione. L'entusiasmo cresce a ogni passaggio dei corridori. È così in ogni punto del tragitto: dall’Eur a via di San Gregorio è tutta un’unica festa. «È bellissimo essere qui», dice Silvia, arrivata da Bergamo a Roma per festeggiare il suo addio al nubilato con le amiche. «Non era programmato - aggiunge - ma è stato un grandissimo regalo perché sono una appassionata del Giro dato che faccio triathlon». Tanti turisti, ma anche tanti romani, molti dei quali sono usciti proprio in bicicletta. «Il classico giro domenicale, ma oggi con una tappa in più per vedere il Giro dal vivo», dicono.

IL GIUBILEO

Qualche disagio negli spostamenti c’è stato per via delle chiusure al traffico, ma ieri Roma è riuscita - grazie anche all’ingente presenza di polizia, carabinieri e degli oltre 600 agenti della locale - a “reggere il peso” di tanti eventi in contemporanea. Non solo il Giro, ma anche la Giornata Mondiale dei Bambini, la partita all’Olimpico, il concorso ippico a piazza di Siena e il torneo di rugby inclusivo. Cinque eventi durante i quali la Capitale è riuscita a dare il meglio di sé. Una sorta di prova generale in vista del Giubileo.

