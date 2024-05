Lunedì 27 Maggio 2024, 07:24

IL CASO

Una odissea quella vissuta a Roma da una mamma ucraina scappata assieme al figlio dalla guerra in corso a seguito dell’aggressione russa, e che da gennaio non può vedere il proprio bambino «a causa della mala-burocrazia dell'amministrazione capitolina».

Un caso, denunciato ieri dal Codacons che segue legalmente la donna la quale, secondo l'associazione «rischia di portare ad un incidente diplomatico dopo la dura presa di posizione dell'ambasciata d'Ucraina» in Italia.

AFFIDATO ALLA NONNA

Il minore, il cui nome è Ivan e ha 6 anni, inizialmente affidato alla nonna già residente da anni in Italia, è stato senza preavviso prelevato lo scorso 30 gennaio dai servizi sociali di Roma Capitale a causa delle condizioni di salute della anziana donna, gravemente ammalata, stando alla ricostruzione degli avvenimenti fatta dal Codacons.

LA RICHIESTA

La mamma del bambino, che era già arrivata a Roma per riprendere il figlio, ha chiesto immediatamente al Comune il riaffidamento e di poter vedere il figlio, ma la sua richiesta non è stata ancora accolta dall'amministrazione, che giustifica il ritardo con le lunghe liste d'attesa nella capitale per tale tipo di pratica, informando che ci vorranno ancora alcuni mesi per concludere l'iter della richiesta.

DANNI PSICOLOGICI

Così, sottolinea il Codacons, la donna da 4 mesi non ha possibilità nemmeno di vedere il proprio figlio, con gravi ripercussioni e danni psicologici sia per il bambino peraltro affetto da un grave disturbo che lo rende ancora più vulnerabile, sia per la madre, separati dalle lungaggini burocratiche della pubblica amministrazione.

DIPLOMAZIA AL LAVORO

Un caso che, secondo l'associazione, rischia ora di portare all'incidente diplomatico: sollecitato dal Codacons, infatti, lo Stato ucraino, attraverso una lettera ufficiale a firma del capo dell'ufficio consolare Maksym Roh, ha chiesto chiarimenti all'Italia e al Comune di Roma, invitando a spiegare «le ragioni dell'impossibilità di riaffidamento del minore a sua madre» e «le ragioni dell'impossibilità degli incontri con suo figlio Ivan».

Il Codacons fa sapere di aver inviato ora tutti gli atti alla Procura della Repubblica minorile presso il Tribunale di Roma affinché «accerti se, in tale assurdo impedimento, possano celarsi o meno fattispecie penalmente rilevanti - considerato che la Asl di Roma ha definito la mamma pienamente idonea a riavere suo figlio - e perché chi di competenza possa garantire a una mamma già colpita dall'orrore della guerra di poter incontrare suo figlio».

CAMPIDOGLIO

Il Comune ha avviato un controllo interno per verificare le anomalie denunciate dal Codacons ma occorrerà qualche giorno per completare i check nei vari uffici e per trovare una soluzione nel rispetto delle normative.