Rione Monti, coppia minacciata dai parcheggiatori abusivi: «Dateci i soldi se non volete problemi»

Una coppia viene circondata e minacciata dai parcheggiatori abusivi in via Mecenate, i malviventi erano ubriachi e in cerca di soldi. I due erano ospiti a cena a casa di C. A. un residente del quartiere. «Avevo invitato una coppia di amici a cena, e l’appuntamento era per le 20:30. A un certo punto mi hanno chiamato per dirmi che erano leggermente in ritardo in quanto non riuscivano a trovare parcheggio. Poco dopo sono saliti a casa ed erano visibilmente scossi. Mi hanno raccontato che dopo aver faticato a trovare parcheggio, erano riusciti a parcheggiare l’auto alla fine di via Mecenate, nei pressi dell’incrocio con via Botta. Non appena sono scesi dall’auto, sono stati circondati da 4/5 persone di colore palesemente ubriache, che volevano essere pagate».

La discussione in strada

I parcheggiatori abusivi hanno detto loro che dovevano pagare per sostare lì.

All’inizio l’amico dell’uomo ha opposto resistenza, ma i toni degli stranieri erano sempre più accesi. «Alla fine il mio amico per evitare problemi, ha deciso di lasciare loro la mancia dovuta per il servizio di controllo da loro offerto. Lo ha fatto principalmente per evitare di perdere tempo e per paura di ritrovare l’auto danneggiata. Sia lui che sua moglie erano scossi e contrariati, anche se so che non è colpa mia, mi sono sentito in forte imbarazzo per quanto accaduto, infondo erano miei ospiti. Purtroppo questa cosa succede tutti i giorni, e oltre che in quella via ho la certezza che accada anche sul piazzale del Colle Oppio». Finita la cena l’uomo ha accompagnato i suoi amici fino all’auto per precauzione. I parcheggiatori abusivi nel frattempo si erano spostati nel piazzale.