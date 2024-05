Roma, rissa in strada in via Torpignattara con bottiglie di vetro e coltelli: il video di un residente

La miccia si è accesa in un bar di via Torpignattara (Roma) domenica mattina intorno alle 8. Poi armati di bottiglie di vetro e coltelli, i tre uomini hanno iniziato a picchiarsi in mezzo alla strada fino alla via Casilina dove i residenti, spaventati dalle grida, hanno allertato le forze dell'ordine.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto hanno impiegato diversi minuti per riportare la situazione alla calma. Da quanto ricostruito i tre, tutti sudamericani poi denunciati per rissa aggravata, si erano dati appuntamento al bar dove si è accesa la discussione che è degenerata in pochi istanti. Il gruppo è stato prima trasportato in ospedale per essere medicato e quindi trasferito negli uffici del commissariato Casilino dove gli agenti hanno proceduto con le denunce.