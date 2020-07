Ostia, tentano rapina in un condominio: spari e paura, i ladri riescono a fuggire

Momenti di paura ieri sera in via Baffico ad Ostia, dove si è verificata una rapina e due individui hanno sparato quattro colpi di pistola in rapida successione. Le esplosioni sono state sentite in modo nitido da molti condomini che hanno chiamato la polizia. Il fatto è accaduto alle 23. Diverse pattuglie sul posto che hanno ricostruito la dinamica di quello che era accaduto.

Due individui si sono introdotti in un garage condominiale probabilmente per rubare un’auto ma anche per introdursi in un’abitazione per mettere a segno un furto. Il custode del garage si è accorto della loro presenza ed ha cercato di bloccarli. Ecco che i due hanno reagito sparando. Non solo: per evitare che il custode potesse dare tempestivamente l’allarme gli hanno rubato il cellulare. Sul posto la Scientifica che tende a escludere l’uso di un’arma vera da parte dei banditi ma piuttosto l’impiego di una pistola a salve. Infatti, non sarebbero stati ritrovati bossoli. Una serata movimentata e di paura per i residenti.

