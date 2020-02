Metro Barberini, domani riapre la stazione ma solo in uscita. Raggi: «Un anno è troppo»

Trecentodiciassette giorni dopo, riapre la stazione della metro Barberini. Per il momento, però, solo in uscita. Da domani, martedì 4 febbraio dalle 5.30 del mattino, i convogli dell'Atac ritorneranno a fermarsi nella stazione dell'omonima piazza, snodo fondamentale per i turisti in visita alla Fontana di Trevi e nel centro storico, ma anche per migliaia di pendolari, dipendenti e commercianti della zona, costretti a scendere alla fermata di piazza di Spagna. In una nota Atac comunica che le autorità competenti, «a valle dell'esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell'ultimo impianto».

La stazione era chiusa dallo scorso 23 marzo 2019. Su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha condiviso un post in cui ha annunciato la riapertura della stazione.



