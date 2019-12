Roma, metro A: dal 30 dicembre chiude la stazione Cornelia per revisione ascensori e scale mobili

Altri disagi in arrivo per la mobilità romana. A partire da lunedì 30 dicembre, nell'ambito del piano di interventi sulla rete metro di Roma, la stazione Cornelia della linea A resterà chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Lo comunica Atac che avverte: «Per ridurre i disagi, sarà attivata una linea di bus navetta denominata MA13 che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario FL».

Al momento sono chiuse altre due stazioni della linea A: la stazione Baldo degli Ubaldi, dove è in corso la stessa revisione la stazione Barberini out dalla scorsa primavera per il nodo delle scale mobili. In questi due casi, spiega Atac, «si stanno concludendo le attività relative agli impianti di traslazione». Solo ieri l'assessore alla Mobilità di Roma Pietro Calabrese, dopo un sopralluogo, aveva chiesto chiarezza sui tempi della riapertura (prevista inizialmente entro metà dicembre anche se solo solo in uscita). «Sembra che durante i collaudi, su una delle 4 scale mobili date in riapertura siano stati riscontrati ancora dei problemi», aveva spiegato Calabrese.

