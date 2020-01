Roma, la stazione Barberini non riapre: le scale mobili non superano il collaudo

La stazione metro A Barberini non riaprirà come previsto. Martedì i controlli sulle scale mobili dell’Ustif — l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Mit — hanno dato esito negativo, così la riapertura, inizialmente prevista per domani, dovrà essere rimandata di «almeno una settimana». La fermata è stata chiusa lo scorso 23 marzo, due giorni dopo il crollo di un gradino delle scale mobili e riconsegnata all’Atac i primi di giugno dopo il dissequestro disposto dalla magistratura, affinché fossero svolti i lavori di messa in sicurezza degli impianti di traslazione. La stazione è chiusa da 306 giorni e ancora in attesa del nulla osta definitivo da parte degli organi di controllo sugli impianti.

Metro Barberini, le scale mobili non superano il collaudo: la riapertura slitta ancora



