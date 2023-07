Roma, furto a una turista nella metro A. «Mi hanno tagliato lo zaino e rubato 200 euro in contanti»

Lo zaino tagliato, 200 euro e le chiavi dell'alloggio: questo è il prezzo che ha pagato una giovane turista per aver scelto di prendere la metro A. «Sono venuta a Roma per fare una vacanza di qualche giorno insieme ad un'amica, ero uscita a fare dei giri mentre lei si trovava ancora nel nostro alloggio. Abbiamo scelto un B&B in zona San Giovanni e ho preso la metro per andare in centro e scendere a Barberini. Se usciamo la sera prendiamo un taxi, ma devo dire che ogni volta è anche difficile trovarne uno, per questo di giorno ho optato per la metro».

Roma, furto di uno zaino (con 160 euro) all'Esquilino. «Il ladro mi ha distratto con la tecnica degli occhiali caduti»

Il racconto del furto

Poco dopo essere scesa alla sua fermata però ha ricevuto una brutta sorpresa. «Ho aperto lo zaino per prendere una cosa e ho subito notato che era tagliato, la fessura non era molto grande infatti non credo mi sia caduto nulla. Sono andata nel panico e mi sono messa a controllare cosa mancasse. Poco prima ero stata a cambiare i soldi e dunque avevo 200 euro in contanti che chiaramente non c'erano più, ad essere sparite erano anche le chiavi dell'alloggio». Una fortuna sicuramente per i malviventi trovare una cifra del genere in contanti, soprattutto di questi tempi, in cui tutti tendono ad usare la carta.

«Venendo da Praga abbiamo una moneta diversa e avevamo pensato che i contanti potessero farci comodo, erano metà miei e metà della mia amica.

Fortunatamente ho tenuto il cellulare in mano tutto il tempo e i documenti li avevo in un altro portavfoglio che non hanno preso. Forse ho sbagliato a tenere lo zaino dietro la schiena ma la metro non era molto affollata e non mi sono accorta assolutamente di nulla». La ragazza non sa se l'abbiano derubata dentro la metro o alla fermata mentre aspettava, ma è sicura che sia accaduto lì. «Proprio mentre ero già alla fermata ho preso il cellulare per inviare dei messaggi e mi ricordo di aver visto sia le chiavi che il portafoglio». Una brutta esperienza che sicuramente la farà stare più in allerta.