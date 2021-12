Giovedì 2 Dicembre 2021, 08:36

Risponde dal pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dove è stata trasportata ieri pomeriggio poco dopo le 18.30 in seguito ad un incidente stradale. Una pattuglia della polizia locale ha investito la presidente del IX Municipio, Maria Teresa Di Salvo. È successo per davvero: dei vigili urbani, notoriamente deputati anche alla sicurezza stradale, colpiscono un pedone e lo mandano a terra.

Maria Teresa Di Salvo investita dai vigili

«Sono in attesa delle analisi e delle lastre del caso, ho dei dolori naturalmente - spiega la presidente, dopo aver risposto al telefono - mi auguro che non ci sia nulla di grave». Al San Giovanni è entrata in codice giallo dopo che i sanitari del 118, accorsi in via del Tempio di Giove, hanno ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale dal momento che un pedone era stato investito.

I SOCCORSI

La presidente lamentava dolori al braccio destro e alla gamba e dunque, anche per escludere fratture o slogature, è stato ritenuto opportuno il trasferimento al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile per i rilievi del caso, non potendo procedere la municipale proprio perché a cagionare l'incidente è stata una pattuglia del corpo. Ora i militari sono al lavoro per ricostruire puntualmente la dinamica ma quasi sicuramente l'auto dei caschi bianchi ha perso aderenza con la strada ricoperta dai sampietrini a causa della pioggia ed ha così investito la presidente del IX Municipio.

LA DINAMICA

«Ero da poco uscita dal Campidoglio - spiega la Di Salvo - al termine di una riunione quando mi sono ritrovata in terra perché la pattuglia mi ha preso. La macchina era in movimento, chiaramente, e all'altezza di una curva penso abbia perso aderenza con la strada per la pioggia». In sostanza le ruote avrebbero slittato sui sampietrini e il tentativo di frenare, non appena gli agenti si sono trovati davanti la presidente, non sarebbe stato di aiuto, al contrario. La macchina è andata per conto suo prendendo la donna e facendola cadere a terra. Ora si dovranno compiere anche delle verifiche sulla conformità del mezzo e sullo stato delle ruote.